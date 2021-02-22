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樂天2路進擊 張喜凱表現打勾

2021/02/22 05:30

樂天桃猿下勾投手張喜凱昨先發4局無失分，只被擊出1支安打。（樂天桃猿提供）

〔記者吳清正／綜合報導〕距離中職3月13日開幕戰只剩20天，過完年後球隊都進入實戰備戰階段，昨中職5隊皆安排熱身練習賽，希望收到知己知彼之效果。

樂天桃猿、味全龍和富邦悍將昨天都兵分兩路出賽，樂天桃猿在嘉義縣主場對味全龍之戰張喜凱先發4局無失分，郭嚴文轟出2分砲，以9：1大勝，另一隊遠征屏東對中信兄弟之戰在第8局連失6分，4：10敗下陣來。

下勾投手張喜凱只被擊出1支安打，投出3次三振、2次四死球，味全林逸達先發2局無失分，被擊出3支安打，第3局換上左投曾柏融，樂天率先上場的林泓育敲出安打，陳俊秀三壘打先馳得點，再靠著暴投跑回第2分。

第4局林泓育擊出1分打點三壘打，並靠著暴投跑回本壘，郭嚴文再轟出2分全壘打，比數形成6：0，第5局味全再換上游宗儒，樂天林承飛、陽耀勳和詹智堯安打連得3分，比數拉開到9：0。

第6局樂天起用林國裕中繼，一上場被李凱威、曾陶鎔和劉基鴻連續安打失1分，劉基鴻4打數3安打，佔全隊安打數一半。

樂天、兄弟之戰兩隊先發投手黃子鵬和陳琥，分別投4局、2局無失分，都只被擊出1支安打，先發投手退場後雙方互有領先，打完7局以4：4僵持不下。

8局下中信靠2次失誤、2次四壞球和林明杰、吳明鴻、林書逸安打連得6分，9局上推出終結者李振昌，雖然一上場投出四壞球，一度被攻上三壘，仍連拿3個出局數力保不失分。

高國輝2分砲 悍將馴獅

留在大本營嘉義市棒球場的悍將也和統一獅熱身賽，高國輝敲雙安，包括1發2分砲，最後率隊以8︰1獲勝。

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