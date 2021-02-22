PLG》塔克末節逆襲 「夢想」宰猿成真

飆42分 助夢想家3連勝
〔記者吳孟儒／桃園報導〕過去4次交手桃園領航猿都吞敗，台新夢想家昨總算一吐怨氣，靠著洋將塔克在末節包辦20分、轟下全場最高42分，加上林俊吉扮演奇兵進帳生涯新高20分，助隊以102：99上演逆轉秀，拉出本季最長3連勝。
夢想家對領航猿往往都敗在第4節，但昨天反而成為他們改寫戰局的轉捩點，由塔克扮演進攻發動機，並在比賽最後終了前2分43秒投進超前中距離，加上林俊吉在拉鋸時刻頂住壓力，關鍵5罰都命中，讓對手無法在主場球迷面前如願帶走4連勝。
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拿下對戰首勝讓夢想家全隊欣喜若狂，塔克的喜悅更是藏不住，他說：「畢竟前一次我就是對他們拿42分，但當時大家手感不好，而這次不只是我，也有更多人跳出來得分且防守都很拚，是一場漂亮的團隊勝利。」
無法登錄雷特 猿另覓洋將
夢想家在季初一度連敗低潮，如今堪稱聯盟近況最佳的球隊，近6戰已拿下5勝，教練朱利爾斯表示，其實作戰策略始終如一 ，但他會私下個別提醒球員，讓他們在場上展現出自己的特色，進而整合出一支可以奪勝的球隊。
至於領航猿日前宣布找來被新竹街口攻城獅解約的洋將雷特，但聯盟昨表示，依照賽事規章，外籍球員同一球季只能註冊於同隊名單，因此雷特無法加盟，猿隊只能再另尋第3名洋將。