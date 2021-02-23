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長打漸「仰」成 林孝程盜壘不抽「腿」

2021/02/23 05:30

林孝程（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／斗六報導〕味全龍外野手林孝程今年調整打擊仰角，在自辦熱身賽開始見到成效，前天揮出進職棒後第1發全壘打，昨天擊出「陽光」二壘安打，帳面上連續2場都有長打，展望即將開始的一軍球季，他的目標仍是年度盜壘王。

今年盜壘王當目標

林孝程連續兩天對富邦悍將，前天8局下轟出2分彈，助龍隊以6：4拿回領先，昨天1局下因為陽光強烈，造成左外野手高國麟看不到球，意外賺到二壘安打，即便棒次排在前段第2棒，都能用長打幫助球隊發揚攻勢。

林孝程去年在二軍出賽77場沒打過全壘打，前天是他進職棒後首次開砲，他指出，最近的擊球感覺很不錯，那支全壘打咬得很扎實，打到的瞬間很開心，「前次打出全壘打已是大學時，但跑壘好像跑太快，應該好好享受那個感覺。」

林孝程的腳程不錯，去年配合教練團專注擊球率的要求，交出打擊率3成65的亮麗成績，今年春訓除了加強重量訓練，還調整打擊仰角與揮棒軌跡，希望讓攻擊面更廣，「各隊的外野手都是砲，我本來就不是短槍型的，不想差人家太多。」

林孝程去年以32次盜壘，成功拿下二軍盜壘王，季後因左腳感染必須開刀，休養約3個月，致使體重衝上88公斤，被隊友消遣「音速小子變成音速胖子」，目前已經減掉4公斤，自認理想數字是80公斤，才能發揮在壘間的破壞力，與陳晨威、王威晨競爭盜壘王。

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