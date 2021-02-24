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詹姆斯快操壞 湖人陷3連敗

2021/02/24 05:30

魏斯布魯克（右）與巫師合作漸入佳境，昨攻下32分。（美聯社）

大帝扛重擔 狂操43分鐘

詹姆斯燃燒生命

〔記者吳孟儒／綜合報導〕湖人少了兩大主力A.戴維斯和施洛德，得分重擔完全落在詹姆斯身上，他昨燃燒43分鐘，繳出全隊最高31分，外帶13助攻、9籃板的全能數據，但巫師靠著畢爾和魏斯布魯克合拿65分，包括延長賽包辦12分，以127：124賞給湖人本季首度3連敗，也是近5戰第4敗。

詹姆斯燃燒生命，昨打了43分鐘仍無緣助湖人延長賽勝出。（美聯社）

火力缺口 場均少36.7分

畢爾（右）攜手魏少合攻65分，率巫師延長戰勝出，寫下5連勝。（今日美國）

戴維斯因右腳傷勢倒下，施洛德因防疫規定隔離，湖人少了場均36.7分的火力來源，也讓詹姆斯得承擔更多進攻任務，36歲的老詹近3場出賽37.9分鐘，過去5戰更是長達36.5分鐘，2月迄今11戰是聯盟場均最長的38.2分鐘。

湖人昨浪費17分領先優勢，第4節拉鋸時刻也沒有人能挺身而出，詹姆斯只能不斷持球進攻，最後20秒的兩次關鍵突破助隊延續希望，無奈獨木難撐大局。

庫茲馬雖直言這並非世界末日，但就現實面來說，湖人要奪勝卻更為艱辛，戴維斯至少得等到3月8日明星賽後才能復出，施洛德最快週六對拓荒者歸隊，現在還得擔心詹姆斯是否被操壞。

湖人3連敗期間，當詹姆斯在場上時，他們每百回合可贏對手3.4分，但當他下場後，每百回合卻慘輸33.4分。

湖人主帥沃格爾不諱言，止敗確實重要，但球隊目標是季後賽，會考慮讓詹姆斯輪休，詹姆斯則霸氣表示，「我從不會要求這件事，我們都會想要有更多休息時間，但我是來這工作，如果我真的受傷或不舒服，才會考慮這件事。」

雙槍上軌道 巫師5連勝

至於巫師從季初的墊底球隊，如今成為最火燙的球隊之一，他們拉出本季最長5連勝，距離東部第8的公牛只剩2場勝差。

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