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簽證問題好「塞」 曾俊欣歷險返台

2021/02/24 05:30

曾俊欣原欲參加喬帥訓練營，卻遭塞爾維亞海關拘留，歷經波折才平安返台。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「夜市球王」曾俊欣日前結束南非網球職業賽，轉往塞爾維亞卻因簽證溝通等問題，遭當地海關留置、現場環境非常糟糕等突發狀況，所幸幾經波折，團隊虛驚一場，昨晚已搭機返抵國門。

曾俊欣（左）與父親曾育德（右）歷險返抵國門。（取自曾俊欣臉書）

隨行的教練父親曾育德下機就表示，由衷感謝各界關心，還好整件事順利落幕，「一連串的狀況，造成麻煩，非常感謝土耳其及南非駐外使館全力支持協助，終於回到家了！」

感謝我外館人員送暖相助

19歲的曾俊欣日前打完ATP挑戰賽波切夫斯特魯姆第2站，從南非搭機首度飛往塞爾維亞，準備參與世界球王喬科維奇訓練營，但中間轉機過程延宕，又與塞國海關就簽證溝通出了問題，才會發生被10名保全強制拘留24小時，甚至得冒著染疫風險，與許多沒戴口罩、抽菸的敘利亞難民，困在寒冷密閉空間整晚等離譜情事。

如今大費周章脫困，曾育德再度答謝我駐外人員雪中送炭，讓他們在最需要的時刻感受到同胞溫暖，尤其先前土耳其伊斯坦堡等待轉機，透過各界大力幫忙，才能如願直接回到台灣，曾俊欣父子已辦理檢疫旅館住宿手續，進行14天居家檢疫及7天自主健康管理。

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