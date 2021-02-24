3雄回歸》田中1球未投 就吸2億日圓

〔記者倪婉君／綜合報導〕32歲的「神之子」田中將大上個月確定以年薪9億日圓（約台幣2.45億）回歸樂天金鷲後，至今已為球團帶來正面效應，但他能否擔任3月26日開幕戰先發投手仍有變數。
在告別效力7年的洋基後，田中以今年日職最高薪回歸樂天，他不但造成球團商品和季賽門票熱銷，還有日媒評估他已為樂天帶來約2億日圓收益。換句話說，田中在今年正式比賽尚1球未投，就已成為吸票機。
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開幕先發未確定
輪值名單太強大
只是樂天輪值超華麗，包括涌井秀章（曾投9次開幕戰）、則本昂大（曾投6次開幕戰）和岸孝之（曾投3次開幕戰），都是目前監督石井一久考慮的開幕戰先發人選。田中赴美前，於2012年擔任樂天開幕戰先發，在洋基時期則4度挑起開幕戰大樑。
田中已於20日對火腿實戰登板2局，還挨了中田翔3分砲，狀況仍需調整，而則本昂大昨首次實戰登板也對火腿，但投2局未被敲出安打，還飆出最快151公里球速，成為下月開幕戰對火腿的有力候選人。
石井一久認為，田中過去在美是投1休4，但返日則要朝投1休6調整，單場先發用球數也需達到120球左右，對於去年在洋基平均每場先發用球數77球的田中來說，都是需調整的地方。