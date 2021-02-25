大聯盟改用「不彈球」 大谷照轟

大谷翔平打擊練習，不受換球影響，照樣把球轟出全壘打牆。（資料照）

〔記者吳清正／綜合報導〕大聯盟今年改用恢復係數比較低的比賽用球，天使隊大谷翔平不受影響，昨天打擊練習頻頻把球轟出全壘打牆，展現季後超前部署和調整打擊動作的成效。

大聯盟過去幾年全壘打產量大增，引發外界質疑是否偷偷改用彈力球，而根據媒體報導，大聯盟棒球事務執行副總裁史渥德2月初發給各隊的備忘錄中表示，今年比賽用球的恢復係數會比以往少0.01到0.02。獨立實驗室的研究顯示，新球在飛行距離超過375英尺的情況下，大約會比以前的球少1到2英尺（1英尺等於30.48公分），但是大谷並沒有感受到有什麼改變。

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「聽說球在亞利桑那比較會飛。」大谷表示：「可能因此抵銷了球不彈的影響，感覺飛行距離並沒有什麼不同，重點是我都能確實擊中球。」

大谷2018年轉投大聯盟後，因為手肘開刀和肩傷、膝傷影響，季後都在復健，今年首度能夠正常進行自主訓練，不但球速投到95英里（153公里），也進行實戰打擊練習。大谷說，能夠越早面對投手越好，才能掌握對戰的感覺，去年因為膝蓋受過傷，軸心腳（左腳）不敢太過使力，今年已經沒有困擾，可以把身體重量放在左腳，用更多下半身力量去揮棒，打擊練習的感覺很好。

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