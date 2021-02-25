中職菜鳥必修課 「二年級症」準備當人

江坤宇。（資料照，記者林正堃攝）

記者林宥辰／專題報導

林安可。（資料照，記者陳志曲攝）

職棒超級菜鳥的橫空出世，總令球迷興奮不已，但亮眼的新秀賽季過後，接踵而來的是更大挑戰。

職棒球員生涯要細水長流並不容易，更多的是對手研究弱點、自身對長期比賽的疲勞，導致生涯次年不如預期，被外界貼上「二年級生症候群」標籤，更是新秀們生涯極力去避免的課題。今年中職用球更換、多了新軍味全龍隊，對二年級生們是更大挑戰？還是反而有其利多？

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正面看待起伏 林安可有備而來

古今中外，職棒超級新星初生之犢不畏虎，隔年成績退步，就常被稱為「二年級生症候群」，案例不少。今年中職很不同，新軍味全龍、新用球和新賽程，甚至各隊資歷越比越高的洋投們，隨著新球季即將開打，「二年級生們」得小心症狀上身。

「二年級生症候群」成因多，不少菜鳥，生涯首個完整球季打出亮眼成績，季後都獲得大幅加薪肯定，但成績背後必定會被對手研究弱點更透徹、自身又面對長期高張力比賽壓力，甚至傷勢侵擾，都很可能造成低潮，打擊自信。

林安可：不會特別去想

去年表現亮眼的新秀不少，統一獅隊林安可前年下半季就初試啼聲，去年是他首個完整賽季，從「二刀流」到單刀出擊，竟交出32轟、99打點雙冠王成績，搶下新人王，月薪從10萬飆漲到35萬；中信兄弟江坤宇不遑多讓，去年首個完整賽季，交出3成09高水準打擊率，還拿下游擊金手套，也擠入20萬月薪俱樂部。

林安可說，今年專心在野手身分，春訓更要加強外野守備穩定性。談到今年身為二年級生的挑戰，他則不多想：「職業賽場其實都一樣，不管是不是二年級生，高低起伏是一定會面對到的，既然都會遇到，就不會特別去想。」林安可前天的熱身賽已經轟出一發大號全壘打，開季可期。

江坤宇：卡關儘快求解

江坤宇則說：「在春訓的準備上，自己會有一個節奏，保有一樣的熱情，不會因為球隊、賽程或用球而改變太多。」

江坤宇表示，學長和球隊心理師都建議，邁入第2賽季，經驗累積之餘也可多問、多想，遇到問題就儘快找方法解決。

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