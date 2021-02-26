鄭凱文回先發 「助」解輪值荒

中信兄弟總教練林威助。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕鄭凱文、林威助過去在日職阪神虎攜手奮戰4年，2013年底同時投入中職選秀，兄弟首輪指名鄭凱文、第3輪挑林威助，兩人再續前緣；2018年開季林威助引退儀式上，鄭凱文相擁感傷落淚，留下動人一幕，如今升格「助總」，賦予「凱文學弟」重大任務，就是重返先發輪值。

鄭凱文昨於自辦熱身賽久違先發，投4局僅被敲3安無失分。（記者廖耀東攝）

昨久違先發 4局無失分

鄭凱文小檔案

中信兄弟昨自辦熱身賽以12：5擊敗樂天桃猿，鄭凱文久違先發，投4局用了55球，被敲3安無失分，另有4K、1保送，生涯先發73場都集中在前4年，曾奪勝投、防禦率王，後轉調中繼，一直是黃衫軍牛棚大將，上次一軍先發已是2017年8月4日。

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中繼轉先發 考驗續航力

將鄭凱文拉到先發，助總有不得已苦衷，他表示，黃恩賜有傷，廖乙忠狀況平平，陳琥雖比去年進步，仍希望多1名能先發的土投，1、2週前即有將鄭凱文調整為先發的想法，彼此也討論過。

中繼轉先發，續航力是一大考驗，助總說，鄭凱文春訓牛棚練投量多，不擔心體能問題，若轉先發投得好，對個人和團隊都好，「凱文投球鬥志不錯，控球也好，對打者習性有想法，投先發較理想。」

3局噴8分 洪聖欽被打爆

鄭凱文表示，幾天前助總跟他提轉先發，不會想太多，也沒想過有一天能回到先發，每一年都是新的挑戰，教練團賦予任務就是準備好迎接挑戰，目前教練團也還沒決定開季定位，先把表現拿出來。

桃猿先發投手洪聖欽昨投3局被敲10安失8分，表現不理想，桃猿教頭曾豪駒指出，洪聖欽控球OK，但球威沒特別好，投球節奏卻一成不變，不像鄭凱文節奏變化掌握得不錯，這是需要改進之處。

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