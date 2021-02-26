兄弟人氣「王」 新球季二壘救火

王威晨新球季將移防二壘，春訓守備訓練下足苦功。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕少了吳東融、傷了岳東華，兩屆三壘手金手套得主王威晨，今年開季確定「救火」擔任中信兄弟先發二壘手，比賽後半段視戰況回防老本行三壘，昨自辦熱身賽他先發守二壘、打第3棒，3打數敲2安，攻守俱佳。

許基宏、蘇緯達爭三壘

從三壘移防二壘，王威晨春訓守備訓練下足苦功，他表示，沒太大感覺，教練團給他什麼位置就盡力守好，當一枚好的活棋讓教練調度，二壘守備還有進步空間，不斷學習，不會滿足現狀。

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二壘守備較三壘複雜許多，王威晨解釋，和三游相較，二壘是反方向守位，視野大不同，滾地球彈跳或守備判斷也不太一樣，補位、跑位、移位都要先在腦中想好。

王威晨2015年選秀落到第13輪才獲兄弟指名，簽約金30萬元，月薪更只有4萬元，順位、價碼都不如去年選進的黃韋盛，不過王威晨十分爭氣，不斷用場上好表現吸引球迷目光，成為黃衫軍看板人物，今年接下隊長重擔，月薪可望突破40萬元，為剛進職棒逾10倍之多，證明英雄不怕出身低。

助總：攻守均衡為考量

今年開季王威晨守二壘，許基宏、蘇緯達競爭三壘，火力最大化是否為主要考量？兄弟總教練林威助強調，若只考慮攻擊不顧守備，萬一失誤對球隊沒有太大幫助，攻守均衡還是最大考量。

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