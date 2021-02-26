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羽球4將戰力UP 周天成︰台防疫有成是關鍵

2021/02/26 05:30

蔡英文總統昨在總統府接見台灣羽球好手及教練。（中央社）

接受總統表揚 小戴趕不及

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣羽球好手上個月在2場泰國公開賽及年終賽斬獲4金、2銀、4銅，昨除了剛解除隔離趕不及北上的世界球后戴資穎外，周天成、王子維、李洋和王齊麟一同前往總統府，接受蔡英文總統表揚，並參與「凱旋榮歸記者會」分享征戰泰國的心得。

難得以小團的方式前進總統府，周天成表示，可以和總統對話並致贈禮物很開心，也是難得的經驗，希望和總統一樣，提高台灣的國際能見度。

周天成認為，國內防疫有成，選手能正常訓練，是戰力提升關鍵，「別國選手可能因疫情無法訓練，在別人退步下，我們還能維持狀態，真的要感謝台灣防疫團隊。」

這次在泰國連掃3冠的男雙組合李洋／王齊麟，世界排名也上升到生涯最佳第3。王齊麟認為，這代表過去這段期間的訓練方向正確，不過這次許多頂尖好手未參戰，不能因此自滿，還得繼續努力。兩人自1月初出發泰國後就未再返家，農曆年只能自己過，李洋笑說，暫時不想再看到王齊麟，出關後第一件事要回家見家人和女友。

至於4名台將未來賽事安排，都先鎖定5月馬來西亞公開賽及6月新加坡公開賽，原定4月在中國武漢開打的亞錦賽仍不確定能否如期舉行，台灣隊會視疫情狀況決定是否參賽。

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