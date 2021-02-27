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陳凱倫蹲好馬步 不怕洋砲威脅

2021/02/27 05:30

陳凱倫（記者張忠義攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕富邦悍將原延攬外籍內野手納飛猛（Yamaico Navarro），因聯盟考量其過往在國外酒駕、持槍等狀況未予登錄，但悍將並未放棄找洋砲的規劃，尤其在江少慶可望於下半季披上悍將戰袍，更傾向將洋將名額放在攻擊面。只是面對內野洋砲要來卡位，悍將二壘手陳凱倫也已做好不怕競爭的心理建設。

悍將洋砲計畫進行中

悍將去年團隊打擊成績，二壘位置團隊打擊成績2成57相對最差，悍將原本選擇的納飛猛就能守二壘，新洋砲人選也將以內野為主。去年悍將二壘防區啟用過不少選手，其中陳凱倫表現如倒吃甘蔗，上半季他僅擠出2支安打，下二軍調整再歸隊後脫胎換骨，站穩主戰二壘位置，將全季打擊率拉抬到2成81。

33歲的陳凱倫征戰中職多年，對於可能的新洋砲造成競爭，他自有一套看法，「每年其實都競爭激烈，不只洋將，選秀會後也都有新人進來。以前年輕，可能會想說面對競爭要怎麼辦？但想多了其實沒有幫助，有競爭對手，從對方身上學到東西、或是自己表現得更穩定，其實才是好事。」

陳凱倫去年不只守二壘，也支援游擊和三壘，他說：「今年給自己的功課就是不只守一個地方，無論內野哪個位置，都要帶給教練安定感。」

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