高中生順位勝旅外 陳志杰強勢挑戰

〔記者羅志朋／綜合報導〕江少慶、陳冠宇、吉力吉撈等旅外大咖領銜，今年中職季中選秀星光閃耀，但別忘了，青棒還有許多好手蓄勢待發，其中平鎮王牌投手陳志杰可望投入選秀，昨就先在高中木棒聯賽舞台飆速。

高中木棒聯賽昨第三階段16強賽開打，劍指三連霸的平鎮以2：1險勝東大體中，陳志杰先發7局被敲7安、飆9K，無失分拿下勝投，最快球速147公里。

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平鎮王牌投手陳志杰可望投入中職選秀。（學生棒球聯盟提供）

李灝宇（資料照）

平鎮教頭吳柏宏透露，陳志杰想投入選秀，如無意外應會出來選，高三這一年進步很多，變化球掌控能力愈來愈好，黑豹旗冠軍戰投贏穀保家商，自信心提升。

今年選秀旅外回歸潮湧現，不過吳柏宏認為，只要有能力，即使很多旅外球員參加選秀，球團仍會在前面順位指名高中球員，過去常出現旅外順位在高中球員後面的情形。

打著青棒Big4名號 可望投入中職選秀

陳志杰與隊友「怪力男」李灝宇、穀保家商左投林昱珉、「火球男」潘文輝，4人天賦出眾，享「青棒Big4」美譽，他們是U18世界盃冠軍最後一批高中在學生，但除陳志杰今年可能選秀，其他3人目標旅外。

林昱珉（資料照）

潘文輝（學生棒球聯盟提供）

李灝宇昨扛四棒、指定打擊，3打數敲1安，另有1K、1保送；潘文輝對西苑中學先發5局被敲4安，狂飆9K，失1分拿下勝投，率穀保以9：1贏球，林昱珉未亮相。

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