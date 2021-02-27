古林投開幕戰有望？ 餅總看到那道光

獅隊先發投手古林睿煬昨投4.1局、無失分。（記者張忠義攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕統一獅2018年首輪新人古林睿煬，前兩年因傷影響出賽，今年春訓企圖心及實力兼具，連同隊內賽、自辦熱身賽在內，狀況保持高檔。昨公辦熱身賽首戰，他面對富邦悍將，用賽前預定的60球投到4.1局，僅被擊出2支安打、無失分，頗有一路投進開幕戰的可能性。

獅隊4位洋投全數報到，另有自辦熱身賽等安排調整，古林則持續保持好狀態，繼前一場對味全龍演出12上12下之後，昨又繳出好投。古林今年6月才滿21歲，若真被教練團欽點投開幕戰，將是史上最年輕開幕戰先發投手，也是獅隊繼2018年江辰晏以後，再有本土投手挑開幕戰先發大梁。過往最年輕開幕戰出賽的投手，則是2018年中信兄弟陳琥，當年他以19歲329天之齡後援登板。

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談到古林的表現，總教練林岳平笑說：「不錯喔！」餅總說，公辦熱身賽期間還有1次讓古林先發登板的安排，之後教練團會再進行評估。至於投開幕戰的可能性，餅總未鬆口、但也不把話說死，「還不一定，但有露出一些曙光。」

古林說，比起往年，今年他更注重身體恢復、避免再受傷，「球速不是太大重點，若要投長，位置和進壘角度更重要。」至於開幕戰，古林表示：「現階段自己的想法是，有比賽就準備好，如果有這個機會，也是先把自己準備好。」

悍將總教練洪一中因身體微恙，請假數日，昨役由首席教練郭建霖代掌兵符，先發投手索沙小試身手，3局上被郭阜林擊出2分砲。獅隊一路領先，8、9兩局卻各掉2分，讓雙方握手言和；其中，守護神陳韻文9下登板，單局投了2保送。餅總說：「還是老毛病，兩好球後反而投出不必要的保送，球路位置需要修正。」

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