UBA》改穿詹皇鞋 世新阿巴西回神

世新阿巴西（右）狂飆三分球11投7中，全場貢獻37分。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／新莊報導〕109學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽，昨在新莊體育館點燃戰火。世新大學「新台灣人」阿巴西火力全開，全場三分球11投7中，豪取全場最高37分，率隊79：58大勝國立體大，收下8強賽首勝。

狂飆37分 打垮國體大

預賽世新碰上國體大，團隊僅攻下45分，寫下本學年度新低，當時阿巴西12投0中，僅靠罰球進帳1分。但此役判若兩人，三分球命中數與得分皆寫下生涯新高，主帥何正峰透露，「上次兩隊碰頭，主控陳建銘缺陣，阿巴西則穿錯鞋子，全隊彷彿失去了靈魂。」

請繼續往下閱讀...

阿巴西笑說，「之前我穿NBA『字母哥』亞德托昆波的球鞋，但鞋型太窄，導致腳底疼痛；近期我改穿詹姆斯的球鞋，版型較適合我，加上底部還有氣墊，穿起來很舒適，表現自然提升。」

何正峰說，「阿巴西的鞋子要穿到13號以上，不易找到適合的款式；賽前我還特別提醒他，一定要帶正確的鞋子出門。」

世新全隊僅阿巴西得分上雙，但全隊各司其職，外籍中鋒丹尼爾15籃板、6阻攻，後衛陳建銘則送出8助攻。何正峰坦言，賽前預期是5分差的比賽，此役全隊打出信心，8強賽有好的開始。

國體大場均失分僅59.6分，高居本屆UBA一級之冠。但此役招牌防守失靈，上半場就掉了42分，加上外線同步低潮，團隊三分球22投僅6中，難堪吞下首敗。

高居8強第一種子的政大昨意外面臨苦戰，碰上第8種子高師大，上半場還落後1分，所幸第三節甦醒，拉出15：0的猛攻，奠定勝基，終場78：64拔得頭籌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法