選秀天菜級 青棒第一捕開轟

張翔（資料照）

平鎮張翔可望投入選秀

〔記者羅志朋、林宥辰／連線報導〕當今國內青棒最強打者李灝宇、最佳捕手張翔昨聯手開轟，助平鎮高中以10：2輕取興大附農，109學年度高中木棒聯賽第三階段16強賽連拿兩勝，今若再勝南英就確定進8強。

李灝宇首局擊出高飛犧牲打添得1分打點，3局上轟3分砲，5局上張翔敲陽春砲，7局上他再敲二壘安打，兩人表現亮眼。李灝宇本屆出賽9場敲出15支安打，累計打擊率5成17，包含5轟、5支二壘安打，長打火力驚人，另有19分打點。

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李灝宇（資料照）

李灝宇轟破陳俊秀紀錄

高中棒球聯賽自93學年度改制分成木棒、鋁棒組，木棒組全壘打產量銳減，以95學年度花體陳俊秀4轟最多，這項紀錄直到昨天才被李灝宇刷新。尋求3連霸的平鎮接下來最多還有4、5場要打，李灝宇有機會再將紀錄推高。

昨在高雄出賽的桃猿強棒陳俊秀，也知道李灝宇的「怪力」，「之前看過他的比賽，揮棒滿有力的，就算揮空也看得出很有力量。」也看好他有機會旅外，「揮棒力量夠，也許適應會很快。現在資訊多，適應環境應不像當年那麼吃力。」

張翔則被譽為目前國內青棒最好捕手，過去多次當選國手，拿過黑豹旗、玉山盃最佳捕手獎，但與戴培峰、林辰勳同期相較，蹲捕功力仍有些差距。今年中職選秀多隊渴望補強捕手戰力，除了曾旅美的吉力吉撈，今年畢業的張翔勢必也是鎖定人選。

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