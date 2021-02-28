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樂天開幕戰「投」牌 涌井擠掉田中

2021/02/28 05:30

涌井秀章。（產經新聞提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕樂天金鷲昨宣布新球季開幕戰先發投手，不是以日職史上最高薪回歸母隊的田中將大，而是生涯邁入第17年的34歲老將涌井秀章，監督石井一久的考量是，涌井去年不論勝投與局數，都對球隊做出極大貢獻。

田中將大。（產經新聞提供）

田中1月底以年薪9億日圓附帶激勵獎金的2年合約重返日職，刷新讀賣巨人王牌投手菅野智之剛創下的年薪8億日圓日職紀錄，昨田中在自辦熱身賽對養樂多先發3局挨2安失1分，最快球速149公里，賽後石井宣布他是開季第2場先發投手。

涌井前年季後被交易到樂天，去年先發20場投130局、拿11勝、奪110次三振、防禦率3.60都是全隊之冠，生涯第4度獲得洋聯勝投王，今年將是他第10次擔任開幕戰先發，也是日職現役球員最多。

樂天自3月26日起在主場以3連戰開季，對手是日本火腿，王柏融屆時能否上場，受到台灣球迷關心，昨他在自辦熱身賽8局下代打第1棒西川遙輝，與橫濱後援投手三嶋一輝纏鬥7球，最後看著球進入好球帶被三振。

岱桑連兩戰敲安 大王代打吞K

陽岱鋼昨在巨人對廣島自辦熱身賽6局上接替丸佳浩守中外野打第3棒，7局下一壘有人時擊出安打，連續2場替補出賽都敲安，隨後趁北村拓己滿壘時擊出2分打點安打跑回本壘，9局下擊成游擊滾地球出局。

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