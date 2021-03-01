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岱桑敲2分砲 殷仔同日挨轟

2021/03/01 05:30

巨人陽岱鋼昨對橫濱DeNA敲出2分全壘打。（取自日本雅虎）

〔記者吳清正／綜合報導〕巨人陽岱鋼昨對橫濱DeNA的練習賽打出2分全壘打，春訓以來首轟；阪神陳偉殷首度實戰，對養樂多先發2局失1分。

陽岱鋼第5局上場代打，選到四壞球並盜上二壘，靠著大城卓三的安打跑回1分，第7局打成一壘滾地球出局。

第9局陽岱鋼在2出局一壘有人時打擊，面對第1球就積極攻擊，把147公里的直球轟出中外野全壘打牆外，下一棒的石川慎吾也開轟，演出連棒全壘打，巨人隊以7：1獲勝。

陽岱鋼春訓剛開始打擊狀況不佳，但最近火力升溫，已經連3場替補上場都有安打表現，昨天更有全壘打、盜壘，向著爭取開幕一軍前進。今年是陽岱鋼和巨人5年合約的最後一年，去年僅在一軍出賽38場，期盼長駐一軍。

陳偉殷一登板就投出三振，但是2出局後變速球被山田哲人打出全壘打，再被村上宗隆和內川聖一連續安打，所幸即時回穩，讓西浦直亨打成捕手後方飛球出局。

第2局陳偉殷連續解決3名打者，用34球投完2局後退場，被擊出3支安打，投出1次三振，最快球速143公里。陳偉殷賽後表示，基本上狀況還不錯，但是一開始沒有掌握好投球節奏，投得有點太急，還好第2局有修正過來。

日本火腿王柏融對廣島隊練習賽的第8局代打，在3壞球沒有好球的狀況下積極出棒，打成中外野飛球出局。

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