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台電男女排 爭冠首戰皆捷

2021/03/01 05:30

台電女排贏得冠軍戰首勝。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕企業16年甲級男女排球聯賽挑戰賽冠軍戰昨在台大體育館點燃戰火，衛冕軍台電男女排在冠軍戰首戰皆以直落三解決對手，距離連霸僅一步之遙。

台電李興國殺穿MIZUNO防線。（記者林正堃攝）

台電男排例行賽橫掃24連勝，挑戰賽首戰則擊敗桃園臺產收下冠軍戰門票。昨碰上雲林MIZUNO，台電在上季得分王李興國帶領下，以25：20、25：23、25：20獲勝，僅差1勝即可完成7連霸壯舉。

台電老將黃建逢替補上陣。（記者林正堃攝）

戰老東家MIZUNO 李興國不手軟

這季改披台電戰袍的李興國表示，球季初難免有些起伏，和舉球員之間的搭配也花了些時間磨合，感謝學長戴儒謙不斷給予鼓勵，讓他能盡速融入球隊。挑戰賽冠軍戰碰上過去曾效力的MIZUNO，李興國說：「這季有不少學長畢業，他們能闖進冠軍戰，很替他們開心，但上了場就把他們當成對手，還是以贏球為首要目標。」

30歲的台電老將黃建逢已有退休計畫，但關鍵時刻替補上陣，總能帶動球隊氣勢，也受到球迷熱烈歡迎，雖尚未確定告別球場的時間點，但他表示，現在該是為下個階段作準備了，畢竟在球場上已10幾年，該給年輕球員更多機會。

鯨華修正問題 盼下一場斷「電」

台電女排昨則是以25：19、25：20、25：18擊敗隊史首度闖進冠軍戰的台北鯨華女排，距離5連霸僅差1勝。台北鯨華成軍2年打出不俗成績，本季例行賽也曾「斷電成功」，鯨華主帥鄧衍敏表示，台電是很難對付的球隊，她們無論經驗、個人技巧絕對是一時之選，這一戰雖然落敗但有些內容不錯，希望回去後盡快修正問題，隔天再次交手，能和對方拚戰到最後。

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