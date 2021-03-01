東部雙霸爆冷 七六人、籃網落馬

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東岸雙霸天冷門連環爆！戰績高居前兩席的七六人、籃網，昨日慘遭雙殺，前者加班栽在戰績倒數第2的騎士蹄下，足令賭盤和專家眼鏡碎滿地；後者則遭獨行俠踢館，終止8連勝高潮。
主場迎擊僅9人可用的騎士，東部龍頭七六人陷入苦戰，歷經延長賽109：112落敗，不但中鋒恩比德42分、13籃板變白工，主控B.西蒙斯賽後也忍不住開罵：「我們實在太輕敵，感覺所有人都急著想去度假。」騎士揮別10連敗後強力反彈，此役在葛蘭德、塞克斯頓合砍53分帶領下，扳倒強敵締造3連勝，反觀七六人則被中斷2連勝，總教練瑞佛斯也火大，「我們表現平庸，完全沒有能量。相反的，我必須稱讚騎士，他們拚搏如此認真。」
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至於坐二望一的籃網，家中面對獨行俠也失利，杜蘭特、厄文都因傷休兵，三巨頭唯一上陣的「大鬍子」哈登獨木難支，雖拚出29分、7籃板、6助攻，也發生6失誤，反觀「歐陸雙雄」東契奇、波辛傑斯共得45分，率客軍115：98澆熄籃網連勝氣燄。
巫師雙衛射殺灰狼
此外，巫師雙衛發威，首度明星賽先發的畢爾火力全開，拿到34分、8籃板、6助攻，魏斯布魯克也有19分、14籃板、12助攻的大三元，力助東道主128：112留下2連勝，也逼得灰狼苦吞7連敗。開季跌跌撞撞的巫師，近8役已搶7勝，回升至東部第12，與第8的公牛僅剩1.5場勝差，而魏少生涯第6度單季至少10次三雙，更榮膺聯盟史上第2人。