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企業排球聯賽》台電男排7連霸 黃建逢告別

2021/03/02 05:30

台電男排昨完成企排7連霸，並達成隊史跨季50連勝。 （記者方賓照攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台電男排昨在企業16年甲級男女排球聯賽挑戰賽冠軍戰，以25：13、25：23、25：14橫掃雲林MIZUNO，以例行賽24連勝、挑戰賽3連勝完成7連霸，並達成隊史跨季50連勝。台電「台灣洋將」黃建逢也正式告別企排舞台，將迎接人生新篇章。

30歲的黃建逢（右二）受傷勢影響，決定退役。（記者方賓照攝）

達成隊史跨季50連勝

台電教練葉志堅表示，今年一開始默契整合不好，後面才越打越順，雖然有不少比賽是打滿5局才贏，但對球隊來說都是經驗的累積。

30歲的黃建逢本季受傷勢影響，挑戰賽大多從替補出發，不過一上場仍受到球迷熱烈歡迎，他表示，傷勢是讓他決定退役的主因，「覺得沒辦法繼續在場上好好展現自己的技術，也是時候該做出決定。」

自企排5年加入至今，轉眼過了11年，黃建逢見證了企排的成長，他說，很感謝球迷這十幾年來的陪伴，「從企業5年時觀眾數量用手指頭都數得完，到現在有更多球迷進場，還有明星賽和售票制度，希望環境可以持續進步。」

黃建逢也是國家隊常客，他在2018年雅加達亞運助台灣隊摘下銅牌，成為他生涯印象最深刻的一戰。即將交棒，他點名林宜暉、蔡沛彰的表現指日可待，他也鼓勵後進，要把握每次在國際賽發揮的機會，透過好成績來吸引更多資源投入，排球環境才會越來越好。

任職台電先回歸家庭

黃建逢接下來將回到台電擔任職員，暫時沒有接任教練的打算，先回歸家庭好好照顧家人，他說：「未來我還是一樣會用自己的方式支持台灣排球。」

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