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企業排球聯賽》戰神當智囊 台電女排5連霸

2021/03/02 05:30

台電女排達成企排5連霸。（記者方賓照攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕企業16年甲級女子排球聯賽冠軍戰率先聽牌的台電，昨開賽雖先丟1局，但經驗值爆棚的她們，迅速調整好節奏，最終以14：25、25：23、25：13、25：16逆轉台北鯨華，完成5連霸。

台電張秝芸（右）今年季後將高掛戰袍。（記者方賓照攝）

王明浚加入教練團

台電奪下隊史第9座挑戰賽冠軍，也是執行教練王前鑌接掌兵符後第2冠，他說：「其實第1年壓力很大，姚總（姚承杉）讓我自己帶隊，雖然他會適時提點我，但我還有很多地方要學習。」

王前鑌笑說，執教女排真的相當不容易，「女排更重要的是要帶心，我會和幾個學姊像是張秝芸、謝苡縥溝通，希望能多了解球員想法。」

張秝芸季後高掛戰袍

今年多了「戰神」王明浚加入教練團，分擔王前鑌的壓力，「他是個非常正面的人，加上又有很多國際賽經驗，他光是伊朗就去了7次，可以給我很多不同的建議。」兩人也積極為新球季布局，希望把男排的攻擊策略帶進球隊裡，增添戰力。

今年季後將高掛戰袍的張秝芸，賽後紅著眼眶說：「每次冠軍都非常深刻，畢竟對手下半季會越打越好，又有外援，對我們來說挑戰很大，加上看到楊孟樺、謝苡縥即便受傷，依舊這麼拚，真的很心疼也很感動。」

昨因傷只在首局亮相的「自由女神」楊孟樺賽後也哭成淚人兒，她說：「很努力拚到自己想要的，打完這幾場我也告訴自己，已經很棒了。」

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