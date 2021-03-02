阪神開幕戰先發 殷仔機會降臨

日職已公布的開幕戰先發投手一覽

〔記者倪婉君／綜合報導〕阪神虎陳偉殷昨結束在沖繩春訓返回大阪，準備進入今展開的日職公辦熱身賽，他前天首次對外隊的投球內容獲得肯定，能否做為26日擔任開幕戰先發的籌碼，也值得期待。

陳偉殷結束在沖繩春訓，昨在官方臉書貼出穿西裝返回大阪的照片。（取自陳偉殷臉書）

西勇輝微恙打亂計畫

距離日職開季只剩不到1個月，12隊陸續公布開幕戰先發投手，目前已有7隊確定人選，包括最受注目的樂天金鷲由涌井秀章擔綱，而非田中將大。原本阪神監督矢野燿大已決定開幕戰將由去年11勝的王牌西勇輝擔任，但他在春訓期間出現咳嗽等身體微恙狀況，也讓計畫出現變數。

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殷仔前天迎戰養樂多，就是阪神開季3連戰的對手，等於是為開季「預演」，他投2局失1分，遭主力打者山田哲人轟出全壘打。曾任阪神及養樂多監督的安藤統男在看完殷仔的表現後，認為他的投球很有技巧，且兩種曲球都能發揮作用，感覺他能在6局將失分壓在1、2分，若能獲得打線支援，應可拿下10勝。

藤浪晉太郎也是候選

只是目前日媒認為開幕戰的候補人選，還有26歲的藤浪晉太郎，他也是這次春訓矢野監督欽點的投手MVP。藤浪去年出賽24場（先發11場），只拿下1勝6敗、防禦率4.01成績，但他在春訓投出復活表現，3場實戰的防禦率僅1.13。

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