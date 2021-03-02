「轟」炸數驟降 打高投低將翻轉?

統一獅郭阜林26日對富邦悍將索沙敲出官辦熱身賽首轟。（資料照）

公辦熱身賽 前7場僅2轟

本季公辦熱身賽打完7場，僅統一獅郭阜林、樂天桃猿林澤彬（見圖，資料照）各轟1發全壘打。

〔記者徐正揚／台北報導〕中華職棒今年公辦熱身賽打完7場，從全壘打僅出現2發、長打數只有去年同期的一半、長打率直逼中職史上單季最低等現象，最直接感受更換比賽用球後的明顯不同，過去6年「打高投低」的現象可望翻轉。

打者咸認 球比較不會飛

本季公辦熱身賽自2月26日開打以來，僅統一獅郭阜林、樂天桃猿林澤彬各轟1發全壘打，中信兄弟、富邦悍將、味全龍皆掛零，產量和去年同期27發相去甚遠，打者普遍認為球打出去比較不會飛。

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前次公辦熱身賽打完7場全壘打比今年少是2010年0發，打完12場僅2發，與今年相同之處是更換比賽用球，那年是中職首次使用美津濃MB210，因彈性差、易變形，下半季再換成國際賽用球M150，該季全壘打159發創單季新低。

今年長打數也大幅下降，合計31支是去年同期63支打對折，長打率0.333比去年同期0.544少兩成。落差最大是兄弟，長打從20支掉到6支、長打率從0.880降至0.384；其次是桃猿，長打僅有1支，長打率0.279是各隊最低。

中職今年是第22年使用華櫻990為比賽用球，恢復係數下修至0.540到0.560，農曆年後公布首次檢測結果，恢復係數0.555高於中間值0.550；去年規格是0.540到0.580，兩次送檢結果都高於中間值0.560。

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