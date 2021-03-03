狀元籤一到手 悍將就盯上江少慶

旅美球星江少慶，先以自行培訓約隨悍將練球，季中選秀預定將獲選狀元，合約總值可望刷新中職紀錄。（記者林正堃攝）

自培約隨隊 今赴球隊報到

〔記者林宥辰、徐正揚／綜合報導〕富邦悍將昨安排準狀元江少慶和媒體見面，今天就將赴球隊報到，展開中職新生涯。

富邦和江少慶達成共識，他先以自行培訓約隨隊練球，季中選秀會將以狀元籤將他選進，合約總值預料也將刷新中職紀錄。

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江少慶過往效力印地安人小聯盟體系，去年轉投老虎隊，但受到疫情影響無正式出賽機會，多方考量後，決定回台發展。悍將領隊蔡承儒說：「自培約內容不公布，現在安排他隨隊練球、可能二軍出賽。等真正選進江少慶，會再議主約，後續再一併公布。」

選進後再議主約

可望中職最大約

同樣旅美、且有大聯盟經驗的王維中，去年和味全龍隊簽訂5年3個月超大合約，總值約5800萬新台幣（約208萬美元），如無意外，紀錄將被江少慶超越。

蔡承儒說，自去年12月領隊會議後確定取得狀元籤起，球隊就持續關注有誰有意回中職發展，也向江少慶及其經紀團隊表達誠意：「江少慶是台灣數一數二的投手，好的先發投手各隊都需要，且他還年輕，各方面條件都很好。我們向他提出球隊未來規劃、近幾年軟硬體設施也用心，對他而言，中職應該也是很棒的選項。」

富邦要延攬江少慶，只剩1個變數，就是可能加盟的第6隊攔胡。蔡承儒則提到：「前會長吳志揚曾經說，若1月底前沒有球隊遞交企畫書，今年球季就應該來不及參與中職選秀。目前尚未得到有新球隊的消息，我們應該還是有狀元籤。」蔡承儒也強調，未來若再有旅外球員決定歸國，狀元籤仍會選擇江少慶。

提前接觸遭質疑

聯盟：未違反規章

富邦提前和江少慶接觸、甚至達成加盟共識，是否違反選秀公平性？也引來部分質疑聲浪。對此，中職秘書長楊清瓏昨表示，聯盟收到富邦球團與江少慶簽訂的自行培訓合約，因是制式合約就照正常程序處理，對外傳訊息不做進一步探討，「我們只看球團提報的資料，按照聯盟規章去運作，既然江少慶有自行培訓合約，今年可以在二軍出賽。」

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