NBA》公牛扣將拉文 挑戰三分球大賽

曾完成灌籃大賽連霸的公牛隊拉文，今年將挑戰三分球大賽。（美聯社資料照）

NBA明星賽下週一登場

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA明星賽將在台灣時間下週一登場，昨官方公布三分球大賽參賽名單，由勇士一哥柯瑞領銜，他將挑戰生涯第2座三分球大賽冠軍，而公牛隊扣將拉文，這次不秀灌籃美技，改和柯瑞同場飆三分球，有機會挑戰新紀錄。

今年三分球大賽星光熠熠，參賽者包含柯瑞、拉文、塞爾提克塔圖姆和J.布朗、太陽布克以及爵士米契爾，其中柯瑞和布克分別在2015及2018年曾奪冠。

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拉文曾連霸灌籃大賽

值得一提的是，拉文曾在2015、16年完成灌籃大賽連霸，今年他選擇挑戰三分球大賽，而他這季三分球命中率43.3%，為生涯最佳，也是本次參賽者當中第1，他有機會成為史上首位同時囊括灌籃、三分球大賽冠軍的球員。

灌籃大賽方面，僅有尼克菜鳥托平、溜馬隊C.史坦利及拓荒者隊的西蒙斯參賽，星光略顯黯淡，倒是評審當中有2屆灌籃王理查森、史上最矮灌籃王韋伯等人，被網友戲稱，評審陣容比參賽者豪華。

此外，技術挑戰賽有6人參賽，分別是拓荒者的卡文頓、獨行俠一哥東契奇、太陽老將保羅、尼克藍道、溜馬沙波尼斯及魔術「白魔獸」伍切維奇。

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