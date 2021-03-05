悍將極品洋投+1 傑斯球威不輸索沙

悍將新洋投傑斯（中）昨第二次牛棚練投，已飆出151公里火球。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台南報導〕富邦悍將新洋投傑斯昨天第2次牛棚練投，球速已經飆到151公里，變速球也投到142公里，投手教練吳俊良和負責接捕的林宥穎都表示，傑斯的投球威力不輸索沙。

昨球速已達151公里

傑斯生涯最快球速100英里（160.9公里），今年初在多明尼加冬季聯盟也投到98英里（157.7公里），雖然才第2次牛棚，傑斯除了球速飛快，也投了變速球、滑球和曲球，球速和變化球的位移都獲得吳俊良和林宥穎最高評價。

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吳俊良是第1次看傑斯牛棚練投，他表示，傑斯的球速、控球各方面都非常有水準，威力絕不輸索沙，只要能適應台灣職棒環境，表現值得期待；林宥穎指出，傑斯的球速、尾勁都和索沙在伯仲之間，雖兩人球跑的方式不太一樣，同樣都有優異的控球，讓球路更有威力。

吳俊良表示，傑斯將在3月8日投Live BP，並在11至13日的自辦熱身賽首度實戰，順利的話球季第2週就可在一軍登板，否則就先到二軍投1場，左投邦威的進度相同。

進度比較快的索沙和羅力可望在悍將開季3洋投佔1席，最後1個名額由傑斯和邦威競爭，邦威昨天原本也要牛棚，但是因為前天跑步造成腳有些不舒服，和林宥穎溝通後喊卡，仍預定在8日投Live BP。

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