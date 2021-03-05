台南等了20年 獅土投扛聯盟開幕戰

江辰晏。（資料照，記者張忠義攝）

〔記者吳清正／台南報導〕原本是統一獅開幕戰先發投手最可能人選的古林睿煬，前天被強襲球打到右腳踝，總教練林岳平表示，即使古林睿煬趕不上開幕戰，由於洋投的進度也都趕不上，開幕戰仍由本土投手先發，人選包括潘威倫、江辰晏和施子謙，將是20年來獅隊本土投手首度在台南球場進行的聯盟開幕戰先發。

潘威倫。（資料照，記者張忠義攝）

洋將調整進度趕不及

施子謙。（記者陳志曲攝）

去年為獅隊贏得總冠軍的3名洋投布雷克、猛威爾和泰迪，本週二首度實戰，自辦熱身賽對味全龍各投2局。林岳平表示，布雷克等3人接下來要在週六登板，再逐漸拉長局數到3、4局，要在3月13日開幕戰前拉長到可以投5局的70至85球有難度，前天才投1局的新洋投飛利士更不用說了，因此開幕戰會由本手投手先發。

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林岳平前天帶隊在天母球場和味全龍熱身賽，他表示，看到古林睿煬被強襲球打到真的嚇一大跳，很擔心打到腳踝骨頭，若骨裂可能要休好幾個月，還好是打到腳踝下方的腳背，現在就等消腫後才會比較清楚要休多久。

今年將是中職史上第6次在台南球場進行聯盟開幕戰，最近1次是2008年，獅隊由洋投葛雷先發，最近1個在台南球場聯盟開幕戰先發的獅隊本土投手是2001年的高龍偉，2009、10和14年獅隊雖然是聯盟開幕戰主場球隊，但分別選在天母球場和新莊球場進行。

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