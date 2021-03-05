日裁判加入中職 輔助判決

日籍退役裁判佐藤純一加入中職，除擔任技術委員並協助培育年輕裁判。（記者張忠義攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕今年中職新聘60歲日籍退役裁判佐藤純一擔任技術委員並培育年輕裁判，近期完成隔離與自主健康管理，投入公辦熱身賽裁判組工作，他說，「想為提升中職裁判素質盡一份心力，哪怕是一點點也好。」

佐藤純一

擔任技術委員

佐藤純一曾是日職近鐵外野手，一軍生涯總計出賽290場，152打數敲35安，打擊率2成30，1990年退役，在時任近鐵監督仰木彬鼓勵推薦下，考取轉任日職洋聯裁判，生涯一軍執法2148場，並多次在日本大賽擔任裁判工作，資歷豐富，去年退休。

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日職不乏退役球員轉任裁判的例子，中職可不多見，吳承翰是唯一一例，但他只在一軍執法1場。佐藤純一以過來人經驗談道：「我在當選手時，覺得裁判工作很輕鬆，應該還好吧，親身體驗過後才知道，原來這是不簡單的工作啊！」

日前公辦熱身賽前，佐藤與富邦悍將日籍古久保健二寒暄閒聊，他說，「以前我們在近鐵是同期戰友，兩人宿舍房間就在隔壁，能在這裡遇到他很開心。」

想貢獻經驗 有機會執法

佐藤純一來台，任務包括擔任球賽中檢視重播輔助判決的技術委員、培育年輕裁判，也可能下場執法，他說，聯盟長官還沒告知，但有可能會執法，目前還不確定。

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