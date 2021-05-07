引路首輪大物 關鍵不在技術

劉基鴻（記者張忠義攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕職棒新秀即使選秀前號稱首輪大物，養成仍不易，味全龍全軍有半數是新人，看似充滿機會，養成上卻更讓教練費心思

劉基鴻低潮 關鍵安解悶

2019年龍隊成軍，狀元籤選進平鎮高中畢業的劉基鴻，去年在二軍交出3成43高打擊率，今年開季至今他雖然都在一軍，但打擊率始終在2成左右徘徊，昨4支2，且9局下關鍵二壘打成為逆轉勝關鍵。

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葉總認為，一軍比賽備受外界關注，投手強度也更高，且去年在二軍時人力還能調度，球員可調整狀況，「一軍就這些人，二軍可以有喘息空間，一軍就很難。」

至於是否要將劉基鴻降二軍調整，葉總說：「意義不大，問題不是出在技術層面，萬一他在二軍打好，回來又打不好，反而會更糟。」

林子豪（記者張忠義攝）

林子豪塑型 獅首重人格

相較下，去年獅隊選進的首輪新人林子豪，今年在二軍僅出賽4場就被拉上一軍成為即戰力。

獅隊教頭林岳平表示，獅隊的優勢是有中生代主力可帶領新秀，他透露：「春訓時，我們刻意讓林子豪和陳傑憲、蘇智傑一起練球，跟著學長走，逐漸熟悉球隊的運作模式。」

林岳平認為，新秀養成並非只指導技術，而是要養成「人格」，「球隊想要在他身上看到的型，我們會清楚地告訴他，但要花多少時間就是教練的責任。」

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