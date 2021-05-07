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罰球300、外線500 台元卓敬展現特訓成效

2021/05/07 05:30

台元卓敬（中）被總教練邱啟益狂操，昨上場驗收繳出16分成績。（記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台元林文佑昨繳出全隊最高的18分，卓敬挹注16分，攜手幫助球隊以65：51擊敗電信，確定晉級冠軍戰。

卓敬首節獨拿10分，她透露，前兩循環外線命中率不佳，賽後會加練投籃到11點，尤其前役罰球6投僅3中，被教練邱啟益規定要投進300顆後才能休息，「教練對我比較嚴格，之前他要我假日加練，要投進500顆外線，也收到成效。」

台元獲勝後戰績6勝2負，電信則為2勝4負，即便電信接下來4戰全勝，和台元比較對戰後，仍是台元具優勢，確定提前晉級冠軍戰，將與衛冕軍國泰爭冠。但邱啟益仍不敢鬆懈，「還是一場一場來，給球員磨練機會是一定要，但先發球員仍得有一定出賽時間。」

東奧3對3資格賽 國泰擬不放行

台電昨天雖以59：89不敵國泰，但陣中二年級生彭惠貞打出代表作，投進4顆三分球，進帳生涯新高20分。

此外，東京奧運3對3女籃資格賽5月26日將在奧地利登場，台灣隊4名正選名單正式出爐，包含旅外女將魏于淳、林仙芳，台電前鋒劉希曄及國泰陳鈺君。不過國泰主帥鄭慧芸表示，考量疫苗施打太晚，擔心球員出國有染疫風險影響團隊，球團討論後，目前傾向不讓陳鈺君參賽。

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