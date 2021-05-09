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王柏融本季4長打 田中打包2支

2021/05/09 05:30

王柏融（取自火腿官網）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕生涯首次對上「神之子」田中將大，王柏融帶著緊張感走入打擊區，猛敲2支二壘安打，進帳本季首分打點，助隊以4：1擊敗樂天金鷲，日本火腿本季2次對戰都賞給田中敗投。

首度拚神之子 首打點出爐

王柏融指出，田中將大是日本代表性投手，第1次跟他對戰，賽前有點緊張。首局首度對決，王柏融在2出局二壘有人咬中133公里滑球，直擊全壘打牆，形成二壘安打，為火腿單局打下第2分。

即便小緊張，王柏融說，進入打擊區就跟過往相同，這球掌握得還不錯，很開心能在得點圈有跑者送回分數。田中將大2局後改變策略，二縫線速球比例增加，4局下對王柏融投出的首球151公里，仍被扛到中外野形成長打，該局再掉1分。

田中將大過去在札幌巨蛋投得順手，賽前戰績8勝1敗，昨7局失掉在這座球場最多的4分，吞下本季第2敗，也中斷札幌8連勝紀錄。

王柏融連2場貢獻雙安、連4打數敲安，且對方投手為涌井秀章、田中將大，2人合計有3座澤村賞，都是不好惹的強投。大王本季出賽5場敲6安，有4支是二壘安打，發揮長打本領。

吳念庭高效能 得點圈0.435

西武吳念庭昨重返先發打線，因應一壘手山川穗高歸隊，他擔任二壘手，首局得點圈有人就敲適時安打，雖然跑者在本壘被觸殺出局，西武仍以2：0完封軟銀，吳念庭本季在得點圈打擊率高達4成35。

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