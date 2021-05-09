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珍惜能穿球衣時光 劉嘉瑋暫別教職

2021/05/09 05:30

電信劉嘉瑋。（籃協提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕電信主控潘姿吟昨和台電一戰砍下全場最高的23分，加上中鋒黃湘婷在決勝節發威獨拿12分，2人帶領球隊以68：60獲勝，賞給台電本季9連敗；而電信陣中老將劉嘉瑋前年遭逢左膝十字韌帶斷裂傷勢，一度以為無法回歸球場，憑著不服輸的意志，從上季整季出賽2分多鐘，到這季平均上場19.6分鐘，扛起禁區重責，證明自己的價值。

電信潘姿吟（前）。（籃協提供）

電信潘姿吟、黃湘婷

聯手賞台電9連敗

今年10月就要滿33歲的劉嘉瑋，前年3月左膝十字韌帶斷裂，雖上季一度回歸，但一整季只打了2分多鐘，且過程中出現膝蓋積水、傷勢復發等狀況，她說：「一度以為我回不來了，但球員生涯就只剩一點點，我想打到我不能打為止。」

除了球員身分外，劉嘉瑋先前身兼南山高中女籃助教，為了把自己調整到最佳狀態，她只能先放棄教練身分，專心回歸訓練，「教練這工作以後還是有機會，但球員生涯很短暫，畢竟年紀也大了，想好好把握。」季前劉嘉瑋積極重訓、控制體重，讓主帥梁嘉音大讚，感受到她想回到球場上的強烈決心。

國泰和台元一戰，2隊為冠軍賽備戰，國泰林育庭繳出全隊最高16分、5籃板，陳鈺君進帳13分，幫助國泰以79：60收下本季9連勝。

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