歷代奪冠安全線 湖人失守掉出界

儘管A.戴維斯（左）甩背傷陰霾豪奪36分，湖人仍不敵拓荒者，戰績跌到西部第7。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA史上，還未見戰績前6外的總冠軍，昨湖人101：106不敵拓荒者，季末跌至西部第7狂拉警報，恐將淪入嚴峻的季後賽附加賽區，明早主場迎戰西部第2的強敵太陽，止住2連敗的壓力也格外沉重。

鵜鶘「怪物狀元」Z.威廉森驚傳左手無名指骨折，季末提前報銷。（資料照，美聯社）

跌至西部第7 季賽剩5場

1994-95賽季，火箭曾以西部第6晉級季後賽，最終勇奪總冠軍，但如今湖人情勢更危急，儘管明星前鋒A.戴維斯擺脫背傷低迷，豪奪36分、12籃板，卻難敵地主雙槍，里拉德、麥考倫各獲38分、21分，紫金衛冕軍踢館失利，更被拓荒者挾1場勝差擠至第7。

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壓軸5場例行賽，湖人已無退路，總帥沃格爾信心喊話：「我們將持續競爭盡可能多贏幾場，無論排在第幾，都要保持信心。如果可能的話，希望進入前6。」反觀拓荒者主場本季首度開放球迷，就拿季後賽老冤家湖人祭旗，令里拉德相當振奮，「我們已參與足夠重要賽事，知道該如何為這場面備戰，並爭取贏球機會。」

怪物狀元骨折 鵜鶘重傷

此外，「怪物狀元」Z.威廉森驚傳左手無名指骨折，季末提前報銷的壞消息，少了大將的鵜鶘，客場也以107：109不敵七六人。鵜鶘暫居西部第11，最後5場都很關鍵，否則恐無緣季後賽附加賽，總管葛瑞芬認為，愛將受傷是能避免，更怒批裁判無作為，只因威廉森太強壯，殺入籃底總遭對手粗暴攻擊，「聯盟允許在禁區合法獵殺他，他每天都被打得很慘。」

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