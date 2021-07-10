7/13復賽首日 台南獅、斗六悍將作東

〔記者徐正揚／台北報導〕中華職棒昨雖收到指揮中心簽核通過防疫計畫的回文，鑒於還要聯繫各地縣市政府，最快今天才能公布復賽賽程，但幾乎可以確定將於13日恢復球季，首日兩戰是富邦悍將在斗六對味全龍、統一獅在台南對樂天桃猿，都不開放球迷進場。

中職將於13日復賽，首日兩場比賽，台南球場由統一獅迎戰樂天桃猿，吉祥物與啦啦隊女孩初期不隨隊出賽。 （資料照）

中職將於13日復賽，富邦悍將暫時以斗六球場為主場，視疫情發展新莊賽事機動回歸。（資料照）

獅拚猿、悍鬥龍 搶頭香

中職以桃園以南5個球場做為復賽的比賽場地，賽程自全面延賽的5月18日開始銜接，變動最大的是悍將暫時以斗六為主場；若不再新增補賽或保留比賽，上半季剩餘46場可在4週內打完，復賽後最快於8月8日結束上半季，比表定6月13日結束延後8週。

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例行賽預計打到11/14

下半季賽程最快在上半季結束前公布，若按計畫進行明星賽，下半季預計8月17日開打，目標11月14日打完所有例行賽，屆時將是中職首次在11月進行球季，今年也確定是中職最晚結束的球季，過去最晚結束例行賽是2004年打到10月30日；若直接打台灣大賽，最快11月20日展開，11月底前產生總冠軍。

中職歷年例行賽結束日

天母、新莊機動納入賽程

至於雙北的天母、新莊，中職將視疫情發展機動納入，鑒於新北疫情逐漸獲得控制、北市宣布微解封職業運動賽事，中職也準備申請在雙北復賽，若26日可以解除3級警戒，最多新莊4場、天母5場可以回到原場地進行。

各隊自行快篩 聯盟造冊

中職原本爭取6月29日復賽，當時各隊都曾完成快篩，由於延後至13日才獲准復賽，各隊於本週再次進行快篩，執行方式也做調整，毋須帶隊前往快篩站，改由聯盟團購快篩試劑分發各隊使用，球隊確認結果後造冊回報。

在停賽近2個月後，中職下週相當熱鬧，除了復賽，12日還要進行史上首度線上選秀會，各隊除了加緊夜間練習適應復賽節奏，也在為選秀進行最後沙盤推演。

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