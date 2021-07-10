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停機56天解禁 洪總翻譯球員心情

2021/07/10 05:30

〔記者徐正揚／台北報導〕中職即將於13日恢復球季，首日兩地開打各由富邦悍將、統一獅分別擔任主場，兩隊總教練「洪總」洪一中、「餅總」林岳平都表示，即便有些限制會造成不便，終於可以復賽還是很高興，球隊也會做好準備。

洪一中（資料照）

復賽兩種喜悅 釋放苦悶最開心

「當然高興啊！」洪總指出，對復賽的高興有兩種，一是代表疫情已經減緩，對大家都是好事；二是早已習慣這個時段都在比賽，每天都只能練球，感覺還滿枯燥的，「偶爾暫停一下、休息一下，雖然很好，但停太久總是不習慣。」

悍將在復賽第1週的5場主場比賽都移往斗六進行，洪總認為，每隊在主場的舒適度都比較好，醫療、訓練各種設備都有，換主場當然很不方便，但在疫情下沒有辦法，球隊只能去克服，「比賽是都一樣，只是心態要改變一下。」

林岳平（資料照）

獅夜練調作息 餅總當短距離衝

獅隊主場雖仍在台南，考量宿舍無法容納所有外宿球員，全隊將於12日晚間集體入住飯店，以便符合聯盟「團進團出」的規定。餅總認為，疫情畢竟是突發變數，任何規定都會帶來不便，為了復賽只能全力配合，期待早日恢復正常。

在不違反防疫規定的範圍內，各隊盡可能採分流方式安排模擬賽，獅隊從前天起改在晚上練習，讓球員適應夜間燈光並調整回比賽作息。餅總表示，從沒碰過球季停快兩個月，復賽後就當成短距離衝刺，希望下半季可以完整進行。

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