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小薇女雙攻頂 溫網爭后勝率100%

2021/07/10 05:30

謝淑薇第3度晉級溫網女雙冠軍戰，前兩次都順利奪下金盃。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇與比利時搭檔梅騰絲後勁十足，昨以6：4、 1：6 、6：3力退日本第5種子青山修子／柴原瑛菜，第3種子「台比聯軍」5連勝挺進溫布頓網球錦標賽女雙冠軍戰。由於對手為爆冷殺出的非種子黑馬，且小薇在此決賽勝率滿百、四大賽壓軸爭后也高達75%，以她為首的前女雙球后組合，已被各界看好順勢奪冠。

3盤大戰射日 問鼎第3冠

女雙排名第5的小薇，與暫居第8的梅騰絲歷經磨合，臨場默契漸入佳境，不但在草地大滿貫過關斬將，更是倖存的最高順位大種子。面對來勢洶洶的日本勁敵，「台比聯軍」開賽第7局連下4球率先突破，首盤跟著到手。次盤東洋女雙強力反撲，發揮速度優勢接連雙破，5：0拉開扳回一城；所幸決勝盤「台比聯軍」重整旗鼓，不但回穩止血，更在第4局關鍵突破，4：1重挫對手士氣，5：3聽牌時她們驚險保發關門，不再讓戰線延長。

謝淑薇過往4度殺入大滿貫女雙壓軸，僅1次攻頂失利，奪冠勝率高達75%！即2013年溫網、14年法網、19年溫網決賽都贏球，僅去年澳網攻頂受挫，若延續綠茵聖殿爭后2連勝氣勢，離衛冕只差一步的小薇，有望在第5次大滿貫冠軍戰笑捧溫網金盃。

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