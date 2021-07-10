奧運聖火返抵東京 62區市町村大遶境

東京奧運倒數2週，奧運聖火昨天終於進入東京都。（歐新社）

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕東京奧運倒數2週，奧運聖火昨天終於進入東京都，將在都內62個區市町村完成傳遞後，在23日開幕當天於主場館的國立競技場點燃。聖火在東京都知事小池百合子的見證下，由聖火傳遞大使前日本帕奧射擊選手田口亞希交給東京首棒前網球選手松岡修造。

奧運聖火在東京都知事小池百合子（左）的見證下，由聖火傳遞大使前日本帕奧射擊選手田口亞希（右）交給東京首棒前網球選手松岡修造（中）。（駐日特派員林翠儀攝）

松岡表示，他要向聖火說「謝謝」，雖然東奧延後1年舉辦令人沮喪，但他並未放棄，希望藉由這道火焰為所有的運動員加油打氣。

請繼續往下閱讀...

小池在致詞時表示，聖火代表著「希望之路」傳遞至此，跑者們的年齡、性別、職業、有無殘疾和國籍等各有不同，希望將每個人的意念融入聖火之中，緊緊地串聯到奧運會場，大家一起加油。

受到疫情影響，東京都內的聖火傳遞已確定，除了離島之外不會在公用道路上實施，取而代之的是在日比谷公園和各比賽場館設置小型聖火台接力點燃。

東奧聖火於去年3月12日在希臘奧林匹亞點燃，之後運送到日本，原本預定在去年3月26日起從東北大地震的重災區福島開始傳遞，但受到疫情爆發影響，奧運延後1年舉辦，今年3月25日重新在福島起跑，在繞遍日本46個道府縣後，今年終於進入主辦城東京都。

這次的東奧聖火因為被定位為「復興之火」，所以選擇從福島起跑，不過，在疫情之下，很多原定的聖火傳遞者婉拒參加，大部分地區也縮小規模限制民眾圍觀，「安全安心的大會」成為東奧舉辦的最大宗旨，聖火原本具有承載希望和勇氣的意涵也有了改變。

由於東京的疫情升溫，政府前天第4度對東京發布「緊急事態宣言」，日本政府、東京都、東奧組委會及國際奧委會（IOC）、國際帕拉林匹克委員會（IPC）前晚舉行五方協商，也決定東京都和首都圈3縣的東奧會場全面採取無觀眾方式舉辦賽事，包括東京開、閉幕會也將關門舉辦。

新的打擊也讓昨天的聖火進東京的歡喜成分打了折扣，昨天的聖火公開儀式在駒澤奧林匹克公園舉辦，這個運動公園為1940年東京奧運的預定主場館，但當年的東奧因為戰爭而停辦，老天爺似乎也有點感傷，一早就下起了小雨。昨天場外還有零星的抗議民眾舉布條高喊停辦奧運，不過，仍有大批東京都民撐傘冒雨站在運動場外圍觀，希望能目睹等待了超過1年的東奧聖火。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法