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平鎮牌拚出口碑 新5虎將明叩關

2021/07/11 05:30

陳志杰（資料照）

吳秉恩（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕「平鎮幫」近年在中職賽場大活躍，投、野都出產迅速適應職業的超齡大物，今年旅外大軍來襲，平鎮高中恐終結連3年出貨首輪球員紀錄，但仍有雙投陳志杰、吳秉恩，捕手張翔，內外野董子恩、張宥鈞5人叩關選秀，每個位置都有人選。

平鎮高中近3年有戴培峰、古林睿煬、劉基鴻、徐若熙、林子豪5名首輪大物，皆已常駐一軍，即便是選秀中後段的江坤宇和林靖凱也站穩中線，各隊都有愛用的「平鎮牌」，今年以最速152公里火球男陳志杰及青棒最好捕手張翔為前段輪次候選。

另一名投手吳秉恩有U12和U15世界盃的國手資歷，青棒生涯無論木棒聯賽、黑豹旗和玉山盃都奪過MVP。但不同於陳志杰高三投出身價，吳秉恩面臨失速危機，最快球速從143公里降至135公里，直到近期隊內賽才回升。

張翔（資料照）

董子恩（資料照）

張宥鈞（資料照）

吳秉恩說：「主要是動作有點跑掉，壓力一定會有，想說怎麼會這樣，可是遇到了也沒辦法，慢慢調整回原本狀態，教練也幫我調整動作，感覺有比較好了。」

古林睿煬和徐若熙進職業後都有飛躍性成長，無形中帶給學弟自信。吳秉恩指出，原本有想過要不要再等1年，看到學長的案例，加上自己狀況回穩，盼能提早進職棒磨練。

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