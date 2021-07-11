巴蒂奪溫網首冠 重賞近6800萬

巴蒂奪冠瞬間情緒激動，不禁掩面。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕澳洲世界球后巴蒂昨晚以6：3、6：7（4：7）、6：3拍落捷克第8種子普莉絲可娃，生涯首度闖進溫布頓網球錦標賽女單決賽就封后，今晚輪到世界球王喬科維奇登場，他在決賽將迎戰義大利貝雷特尼，尋求追平男單紀錄的第20座大滿貫冠軍。

溫網今晚男單決賽，喬帥將挑戰衛冕。

青少女奪冠後 再奪女單冠軍第4人

普莉絲可娃苦追落敗飲恨，頒獎時也忍不住情緒激動飆淚。（法新社）

「這一刻真的太不可思議了，簡直夢想成真！」巴蒂曾因歷經低潮淡出網壇，一度改當板球選手，但她仍鍾愛網球，重返球場後成績不斷突破，如今，她在草地大滿貫收下意義非凡的金盃，成為史上第4位囊括溫網青少女冠軍和女單冠軍的球員。

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網球球后巴蒂奪下生涯第二座大滿貫冠軍，深情親吻得來不易的獎牌。（路透）

巴蒂也是自1980年的古拉貢之後，41年來首位在溫網封后的澳洲女將，獲得170萬英鎊冠軍獎金（約6790萬台幣），這也是她自2019年法網後，生涯第2座女單大滿貫賽后冠。

今晚0與19對決 貝帥力阻喬帥衛冕

男單方面，狀態絕佳的喬帥今年已在澳網、法網奪冠，這次溫網是他生涯第30場大滿貫決賽，僅次瑞士名將費德爾的31次，他要力拚以21連勝封王，成為公開賽年代後賽史第4位完成3連霸的男人，同時追平費德爾和納達爾的最多20座四大賽冠軍紀錄。

貝雷特尼首闖大滿貫決賽，雖經驗不比喬帥豐富，且2次對戰都吞敗，但他在溫網前的女王草地賽封王，迄今拉出11連勝，令人刮目相看，今他要尋求成為首位在溫網奪冠的義大利人。

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