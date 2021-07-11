東奧閉門慘損223億 夢幻隊逆向得利

夢幻隊兩巨星格林（左）與杜蘭特（右），對閉門戰各有不同看法。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕東京奧運開幕在即，但全球疫情始終未能有效控制，最終決定東京都內所有場館一律不開放觀眾。閉門賽除了直接衝擊票房，也影響選手的參賽意願和比賽狀態。

近千億贊助合約恐重議

數據分析公司《GlobalData》指出，東奧原本預計售出900萬張門票，有機會創下史上售票最多紀錄，收入將高達8億美元（約223億台幣），決定閉門後這筆收入直接蒸發。

請繼續往下閱讀...

此外，日本當地品牌力挺奧運，粗估已投入33億美元（約922億台幣）贊助，如今場內沒有觀眾，商品曝光成效有限，也可能讓贊助商決定和主辦方重新商議合作方式。

沒有觀眾連帶影響球星的參賽意願，網球「壞小子」基里奧斯直接宣布退賽，球王喬科維奇也曾表態，若沒觀眾他不會參賽，但截至目前為止，他尚未改變參賽的心意。

至於美國男籃兩大巨星則有不同觀點，杜蘭特說：「我非常失望，但能理解，畢竟延了1年，也不希望這病毒製造更多問題。」格林則認為，「通常大家都想看我們輸球，也會鼓譟、干擾，單以打籃球的立場來看，沒觀眾對我們反而有利。」

李洋王冠閎 認各有利弊

台灣選手方面，羽球好手李洋坦言，閉門有好有壞，畢竟有觀眾氣氛比較好，但若為安全著想，閉門確實較為理想，「但我們在泰國有經歷過，所以影響不大。」游泳好手王冠閎則說，雖然比較喜歡有觀眾的感覺，但沒有觀眾或許能讓他更專注。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法