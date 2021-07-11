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東奧點將錄14》林昀儒橫空出世 桌球戰力倍增

2021/07/11 05:30

19歲小將林昀儒近年連續擊敗多名世界頂尖好手，有望在東奧贏下獎牌。（資料照，取自國際桌總）

記者許明禮／專題報導

拜中國歸化球員陳靜所賜，台灣在1996年亞特蘭大奧運及2000年雪梨奧運各斬獲女單銀牌及銅牌，今年東京奧運在19歲小將林昀儒橫空出世下，也是繼莊智淵在2012年倫敦奧運勇奪男單第四名以來，本土球員最接近奧運獎牌的一次。

有望突破莊智淵紀錄

世界排名第6的林昀儒，近幾年陸續打敗中國馬龍、樊振東、德國前球王奧恰洛夫、波爾及日本新星張本智和等世界頂尖高手，首度在奧運亮相的他，在男子團體、單打及今年新增的混雙都被評估具備奪牌實力。

尤其是率先登場的混雙，林昀儒和鄭怡靜自2019年合拍以來共奪下5座國際賽冠軍，包括今年三月WTT挑戰賽卡達站連兩站封王，世界排名躍居第一。

不過，國際桌總日前公布奧運種子排名，林鄭配僅列第三種子，排在中國許昕／劉詩雯及日本水谷隼／伊藤美誠之後，值得注意的是，林鄭配過去對上這兩組中、日組合還沒贏過，必須儘快找到破解之道。

由莊智淵、陳建安和林昀儒組成的台灣隊，在男團雖只名列第7種子，但除了牢不可破的中國隊，台灣隊和日本、南韓、德國等奪牌勁旅實力在伯仲之間，也有躋身前四的機會。

由鄭怡靜、陳思羽和鄭先知組成的台灣隊，曾奪得世界團體錦標賽銅牌，這次名列女團第五種子，也有機會和列強一爭長短。

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