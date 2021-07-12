中職選秀》旅外球星 高中應屆 聲勢高

桃園市吳秉恩。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職選秀今天展開，今年旅外歸國球星受疫情等因素影響回台發展，首輪少了許多不確定性，各界潛力新秀預計都會在次輪起陸續中選。今年除了旅外球星，高中應屆畢業生聲勢仍高，大專及業餘好手則居劣勢。

平鎮高中三棒董子恩。（資料照）

BIG 3聲勢旺 擁前3輪實力

陳志杰。（學生棒球聯盟提供）

高中「BIG 3」陳志杰、邱駿威和曹祐齊聲勢旺，3人基本上擁有前三輪實力。野手部分，多數球隊普遍欠缺的二游防線年輕潛力，也有眾多好手可選。穀保家商周委宏、普門中學張仁瑋，都是有球隊鎖定的好手，高苑工商藍震威在王貞治盃拿過打擊獎，也有實力。

請繼續往下閱讀...

邱駿威。（記者塗建榮攝）

高苑藍震威 王貞治盃拿過打擊獎

曹祐齊。（記者方賓照攝）

捕手方面，高中生捕手被評估較需養成，往年能迅速成為即戰力的高中捕手極少。但今年也有不少高中捕手，其中來自平鎮高中的張翔、高苑工商的毛英傑，評價都不錯，大理高中捕手李展毅，則擁有同儕間少見的重砲威力，但球探評估其轉守位機率高。

U12小國手 今年拚「投入職場」

值得一提的是，本屆高中應屆畢業生，正好有不少是2015年U12世界盃國手，當年小國手們是宜蘭三星國小總教練黃郁翔領軍，最終拿到亞軍。時隔6年，多數主力現已高中應屆畢業，張翔、董子恩和吳秉恩都是當年主力，現在都要力拚「投入職場」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法