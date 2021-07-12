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東奧系列報導》誰「羽」爭鋒 搶牌兵分四路

2021/07/12 05:30

羽球本屆有4組人馬征奧，其中戴資穎被視為奪牌希望。（資料照）

記者林岳甫／專題報導

周天成上屆里約奧運闖入8強，本屆尋求更上層樓。（資料照）

戴資穎、周天成、王子維及李洋／王齊麟，近年國際賽成績十分出色，4組人馬在本屆東京奧運不只要追平隊史紀錄，更有機會打破25年的「獎牌荒」。

羽球於1992年巴塞隆納奧運成為正式項目，台灣於1996年首獲參賽資格，但6屆從未拿到獎牌，男單謝裕興2008年、周天成2016年，女單黃嘉琪2000年、鄭韶婕2004年及男雙方介民／李勝木2012年，皆在8強出局。

台灣近年在國際羽壇打出競爭力，最受矚目為3度征戰奧運的世界球后戴資穎，她過去2屆都在16強止步。如今挾著世界球后的她，除了追平黃嘉琪、鄭韶婕女單最佳成績，更被視為台灣奪牌的頭號希望。

值得一提的是，戴資穎榮膺女單第2種子，小組賽出線後16強輪空，直接晉級8強，屆時再贏2場就有獎牌入袋，劍指金牌更有機會。

男單第2種子周天成上屆里約奧運闖入8強，本屆尋求更上層樓，再創最佳戰績，他小組賽出線後也是16強輪空；首闖奧運的王子維盼在五環殿堂打出驚奇。

為了一圓奧運夢，2019年合體的李洋／王齊麟合作兩年半，默契漸入佳境，在1月泰國2場公開賽、年終總決賽以15連勝、奪3座冠軍，即使是首度打奧運，麟洋配依舊不容小覷。

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