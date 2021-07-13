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英格蘭PK致命 義大利暌違53年登基

2021/07/13 05:30

義大利門神多納魯馬（舉冠軍盃者）獲選本屆歐國盃最佳球員。（路透）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕歐洲國家盃足球賽決賽昨上演頂尖對決，雙方在正規賽戰成1平，延長賽也難分軒輊，最終義大利在PK大賽以3：2驚險擊敗英格蘭，暌違53年再度奪冠。

英格蘭相隔55年再闖大賽決賽，超過6萬名球迷擠爆倫敦溫布利球場；開賽僅1分56秒，埋伏在左翼的英格蘭後衛蕭奧接獲隊友特里皮爾妙傳，踢入生涯第一個國際賽進球，並寫下賽史最快破門紀錄。

落後的義大利並未自亂陣腳，反而掌握進攻主動權，全場控球率達66%，並在下半場第67分鐘掌握機會，由老將波努奇於亂軍中在門前補射破網扳平，他也以34歲又71天之齡，成為歐國盃決賽最年長進球選手。

雙方一路鏖戰到PK大戰，英格蘭前2點隊長凱恩和馬奎爾都順利射進，取得2：1領先；未料之後風雲變色，英格蘭連續3球沒進，義大利則踢進2球，逆轉奪下金盃，而在PK賽撲下2球的義大利門神多納魯馬則獲選本屆最佳球員。

義大利在2018年跌入谷底，寫下隊史60年首度無緣世界盃會內賽紀錄，但名帥曼奇尼大刀闊斧改革，短短2年就迅速崛起，並締造15連勝與34連不敗紀錄，奪下隊史第6座大賽金盃，僅次於德國的7座。

PK大賽彷彿成為英格蘭最大夢魘，隊史已7度在大賽的PK大戰吞敗。

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