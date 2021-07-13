旅外首輪全壘打 Big5 星情告白

選秀探花呂彥青（左）表示，球員最重要的是舞台，很感謝球團給機會。（中職提供）

每個打者都想對決

選秀榜眼陳冠宇（左）表示，未來也很嚮往能夠穿上人生第一套中文球衣在球場上投球。（中職提供）

富邦悍將江少慶

從高中畢業後就一心想要出國，沒有想過會加入哪隊，很開心第1輪富邦就選我，接下來就努力把狀況調整到最好，覺得中職打者都不簡單，每個打者都想對決，希望為富邦拿下更多比賽。

嚮往首套中文球衣

樂天桃猿隊陳冠宇

今天是特別的日子，是自己中職生涯的起點，未來也很嚮往能夠穿上人生第一套中文球衣在球場上投球，希望能盡快在桃園球場為樂天球團跟球迷比賽。我自認還是中職菜鳥，隊友則是很照顧我，很開心加入這個溫暖的大家庭，期望幫球隊拿到總冠軍，目前以先發做準備，投球數已達80、90球。

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球員最重要是舞台

中信兄弟呂彥青

球員最重要的是舞台，很感謝球團給我機會，中職的打者都很不好對付，上半季除了參加二軍比賽，也經常觀察一軍打者的習性。

為家人選擇留下來

統一獅胡智為

其實去年起就一直和家人討論，考量未來發展，最後決定還是留在中職，也讓家人更安心一點。上半季二軍自培，比賽期間有觀察各隊打者，台灣打者越來越細膩、力量越來越大，對我來說，和中職打者對決也是挑戰。

追隨葉總想搶勝

味全龍吉力吉撈

以前在印地安人隊小聯盟系統就接受過葉君璋總教練指導，去年底返台後跟著味全練球，很開心能夠加入這支球隊，迫不及待想要在下半球季趕快上場比賽，為球隊拿下勝利。

（記者徐正揚、林宥辰、吳清正整理）

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