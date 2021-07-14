看門道湊熱鬧 東奧10大話題星

美國體操天后「黑珍珠」拜爾絲。（資料照，美聯社）

記者吳孟儒、廖聿偉／綜合報導

前言：國際素享盛名的頂尖名將，正冒出頭的超級新星，還有媽媽選手在場上奮戰，全球體壇菁英都已準備好在東京奧運大展身手，《自由體育》特別整理十大焦點選手，透過這場大賽讓全世界的運動迷認識他們。

【30金體操天后 拜爾絲瞄準6金】

美國體操天后「黑珍珠」拜爾絲在不同項目皆能展現各種令人驚豔動作，她在上屆里約奧運女子競技體操勇奪4金1銅，這次目標橫掃6金。

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拜爾絲除了將尋求女子團體、全能、跳馬、地板項目衛冕，另外高低槓和平衡木也都是奪金熱門，她生涯在奧運、世錦賽已拿下30面獎牌，有機會超越俄羅斯男子傳奇謝爾伯的33面紀錄，成為體操界女霸主。

【百米世界第二 普萊絲爭第3金】

34歲的牙買加快腿普萊絲在升格當媽媽後實力不減，上個月才衝出女子100公尺史上第2快的10秒63，更堅定她東奧奪金的目標。

牙買加快腿普萊絲。（資料照，美聯社）

被視為奪牌熱門的美國短跑新星理查森因使用大麻喪失參賽權，也讓普萊絲爭金少了一大勁敵，她生涯累積6面獎牌，其中100公尺摘下2金、1銅，第4度叩關奧運將挑戰女子百米最年長奪金紀錄，也是首位單項奪3金的短跑女將。

【跨性別戰奧運 哈伯德史上第一】

原本為男兒身的紐西蘭舉重選手哈伯德，這次將挑戰女子87公斤級賽事，成為奧運史上首名跨性別運動員。

紐西蘭舉重選手哈伯德。（資料照，路透）

哈伯德過去曾是男子105公斤級選手，即使符合國際奧會參賽標準，但身體條件仍可能保有「前男性」的先天優勢，她在奧運出賽前就引來不少爭議，是否會威脅到女子選手競賽的公平性，也成為最大話題。

【美最狂高中生 奈特直追波爾特】

3連霸得主「牙買加閃電」波爾特退休後，東京奧運田徑男子100公尺、200公尺的飆速戰場形成百家爭鳴局面，布魯梅爾、萊爾斯和17歲最強高中生奈特等美國快腿都是可能的爭金人選。

美國17歲最強高中生奈特（中）。（資料照，美聯社）

奈特為美國57年來最年輕征奧的田徑選手，他上月連破波爾特的200公尺U18、U20的世界紀錄，技驚四座，今年強勢逐鹿五環殿堂，有機會成為奧運史上最年輕200公尺獎牌得主。

【10金柔道霸主 里內邁向3連霸】

柔道界的霸主非32歲法國好手里內莫屬，他拿下無人能及的10面世錦賽金牌，更曾在10年內締造超狂的154場連勝紀錄，直到去年2月才被打破不敗金身。

里內。（資料照，法新社）

里內被評為擁有最強體態、技巧和心態的超級好手，這次奧運角逐男子100公斤以上量級，挑戰成為日本傳奇野村忠宏後，史上第2位在奧運完成3連霸的柔道選手。

【半世紀最年輕 亞莎札12歲參戰】

年僅12歲的敘利亞桌球小將亞莎札在去年西亞區奧運資格賽封后，順利收下東京奧運門票，成為本屆奧運年紀最小的參賽者，也是史上最幼齒的桌球奧運選手。

敘利亞桌球小將亞莎札。（資料照，取自國際奧會官網）

亞莎札5歲就開始接觸桌球，她的童年是在敘利亞南北戰爭中度過，桌球是她生活唯一的重心和希望，如今如願站上奧運舞台，也成為近50年最年輕的奧運選手。

【女飛魚發宏願 雷德姬再拚5金】

美國「女飛魚」雷德姬近年在國際賽大放異彩，目前是女子400、800、1500公尺自由式世界紀錄保持人；15歲時她就踏上五環殿堂，並在2012年倫敦奧運奪下女子800公尺自由式金牌，一戰成名。2016年里約奧運更上層樓，一口氣囊括女子200、400、800公尺自由式，與800公尺自由式接力金牌。

美國「女飛魚」雷德姬。（資料照，今日美國）

如今已5面金牌在手的雷德姬，在東京奧運將瞄準美國史上首位單屆5金的女子泳將。

【田徑界二刀流 哈里森雙線爭冠】

美國「練武奇才」橫空出世！田徑好手哈里森取得本屆東京奧運跳高、跳遠門票，成為自1912年以來首位在奧運參加跳高、跳遠的美國選手，且都有機會奪牌。

美國「練武奇才」田徑好手哈里森。（資料照，法新社）

哈里森被美國媒體形容是「彈簧腿」，也是田徑場上的「二刀流」，今年他在跳遠曾繳出8公尺47，跳高2公尺36，皆高居第2，若能一舉在奧運成雙冠王，將名留青史。

【跨破世界紀錄 沃霍爾再戰巔峰】

25歲挪威田徑好手沃霍爾，上月在2021年鑽石聯賽奧斯陸站男子400公尺跨欄跑出46秒70的驚人成績，刷新美國名將楊恩在1992年巴塞隆納奧運締造的世界紀錄，震驚國際。

挪威田徑好手沃霍爾。（資料照，法新社）

沃霍爾破紀錄後被譽為「挪威之光」，也被視為是奧運奪金大熱門，屆時將在東京奧運舞台與史上排名第3快的美國班傑明上演頂尖對決。

【小國躍進奧運 東契奇測試能耐】

22歲的東契奇不僅在NBA成為獨行俠頭號王牌，也率領斯洛維尼亞翻身成為歐洲籃球強權，且不斷地寫紀錄。東契奇2017年就率領斯洛維尼亞拿下隊史首座歐錦賽金盃；本屆奧運資格賽繳出場均21.3分、8籃板和11.3助攻全能成績單，一舉率隊拿下隊史首張奧運門票。

東契奇。（資料照，取自FIBA）



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