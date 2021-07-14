東奧點將錄16》體操55年空白 男團F4掛帥填滿

李智凱。（資料照，法新社）

記者林岳甫／專題報導

唐嘉鴻。（資料照，法新社）

台灣本屆東京奧運男子體操由李智凱、唐嘉鴻領軍，搭配世錦賽國手游朝偉、蕭佑然，合組55年再度進軍奧運成隊項目的「體操F4」，而李智凱、唐嘉鴻更要各自瞄準單項獎牌。

李智凱上屆里奧鞍馬項目因傷影響，出現落馬狀況，有慘痛經驗後，穩定度提高不少，他2017、19年世大運完成鞍馬2連霸及2018年雅加達亞運金牌，加上2018、19年世錦賽鞍馬1銅、1銀，本屆奧運搖身成為奪牌熱門。

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以「湯瑪士迴旋」叱吒全球的李智凱，這次不再形單影隻，2019年世錦賽他和唐嘉鴻、游朝偉、蕭佑然成隊取台灣隊史最佳第6名，進帳4席滿額門票，4人將尋求首闖奧運成隊8強目標。

曾因傷所困的唐嘉鴻在雅加達亞運奪單槓金牌、地板銀牌及拿坡里世大運單槓金牌，2年前世錦賽單槓以第1名晉級決賽，和李智凱成台灣奪牌「雙保險」。

女子體操空白51年

丁華恬奪下門票

本屆代表團最年輕年僅18歲的丁華恬，兩年前世錦賽收下台灣相隔51年的奧運女子體操門票，並獲國際體操總會認可，有一D難度動作以「丁華恬」為名，成為台灣第一人，她期待在奧運突破自我，並放眼明年杭州亞運。

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