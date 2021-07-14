晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

東奧點將錄16》體操55年空白 男團F4掛帥填滿

2021/07/14 05:30

李智凱。（資料照，法新社）

記者林岳甫／專題報導

唐嘉鴻。（資料照，法新社）

台灣本屆東京奧運男子體操由李智凱、唐嘉鴻領軍，搭配世錦賽國手游朝偉、蕭佑然，合組55年再度進軍奧運成隊項目的「體操F4」，而李智凱、唐嘉鴻更要各自瞄準單項獎牌。

李智凱上屆里奧鞍馬項目因傷影響，出現落馬狀況，有慘痛經驗後，穩定度提高不少，他2017、19年世大運完成鞍馬2連霸及2018年雅加達亞運金牌，加上2018、19年世錦賽鞍馬1銅、1銀，本屆奧運搖身成為奪牌熱門。

以「湯瑪士迴旋」叱吒全球的李智凱，這次不再形單影隻，2019年世錦賽他和唐嘉鴻、游朝偉、蕭佑然成隊取台灣隊史最佳第6名，進帳4席滿額門票，4人將尋求首闖奧運成隊8強目標。

曾因傷所困的唐嘉鴻在雅加達亞運奪單槓金牌、地板銀牌及拿坡里世大運單槓金牌，2年前世錦賽單槓以第1名晉級決賽，和李智凱成台灣奪牌「雙保險」。

女子體操空白51年

丁華恬奪下門票

本屆代表團最年輕年僅18歲的丁華恬，兩年前世錦賽收下台灣相隔51年的奧運女子體操門票，並獲國際體操總會認可，有一D難度動作以「丁華恬」為名，成為台灣第一人，她期待在奧運突破自我，並放眼明年杭州亞運。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。