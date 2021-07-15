飆火球奪勝 「ShoTime」炒嗨明星賽

大谷翔平寫下大聯盟史上首次投打皆先發出賽紀錄。（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕大谷翔平昨在大聯盟明星賽破例投打二刀流，即便藏不住參加全壘打大賽的疲憊，沒敲安、飆出三振，先發1局仍猛催全場最速的161.3公里，奪下明星賽勝投，連2天的「ShoTime」衝擊全美。

大谷翔平破例在明星賽二刀流出賽，先發催出161.3km火球奪勝投。（今日美國）

史上第1人 二刀流先發出賽

大谷翔平瘋狂明星賽成就

大谷昨追上鈴木一朗和野茂英雄的紀錄，分別在明星賽擔任開路先鋒和先發投手，雙雙寫下日本史上第2人，更是大聯盟史上首次投打皆先發出賽。大谷坦言，雖然有點累，進球場就充分享受明星賽氛圍，聚集著喜愛棒球的人們。

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催出全場最速161.3km

開場面對強打連星，大谷投出3上3下，他坦言想要三振打者，「不少球丟到好的位置，還是會被打到，不愧是明星賽的打者。」後來成為2019年田中將大後，又有日投在明星賽奪勝投。

大聯盟主席也成「谷粉」

「打者翔平」2打數落空，但他先在全壘打大賽轟出513英尺，隔天再先發飆161.3公里，大聯盟主席曼佛瑞都化為粉絲，直言他拿出不可思議的表現，為大聯盟在世界上做出貢獻。

大聯盟為大谷制訂特別規則，不需解除指定打擊，也能在投球退場後繼續打擊。大谷坦言，「在這種充滿傳統的地方，要彈性改變規則不是容易的事，我抱著很感謝的心情。」

勇士隊佛里曼在高中也有155公里速球的實力，進職業後專職打者，他說，不認為有人能達到大谷的成就，但多少為二刀流球員打開一扇窗。大谷則說，在日本時，反對意見也是排山倒海而來，「佛里曼說的，讓我感覺受到激勵。

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