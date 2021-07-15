年收門檻7億 東奧10大富豪放榜

東奧10大富豪出列

〔記者粘藐云／綜合報導〕每一屆奧運集結了全世界最頂尖的運動員，不乏實力、吸金功力兼具的熱門職業運動選手，今年東京奧運十大富豪排行榜中，大多為NBA、職業網球及高爾夫選手，NBA球星杜蘭特以年收入8010萬美元（約22.4億台幣）高居第1，而前10名之中的女選手，僅有日本網球好手大坂直美。

麥克羅伊。（資料照，今日美國）

杜蘭特居冠 年收22億元

大坂直美。（資料照，法新社）

東京奧運最富有的選手，大多為職業賽事頂尖球星，前10名當中，NBA球星佔了一半，其餘為網球、高爾夫球員。由於奧運足球有參賽年齡限制，超齡選手名額稀少，加上今年還有其他大型國際賽，吸金能力一流的足球巨星，也不打算參與東奧，讓富豪榜成為NBA球星和網壇巨星的天下。

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NBA指標球星杜蘭特今年將率領美國男籃隊挑戰4連霸，他是美國隊在2012倫敦奧運、2016里約奧運的奪金班底。已經32歲的他，即便遭遇大傷，都不影響他為國出征的決心，隊友D.格林爆料，要說服杜蘭特退出，比要他加入還難。

身為籃網招牌球星，杜蘭特除了球隊薪資，代言加上投資有成，粗估年收入達8010萬美元，為今年東奧身價最高球員。另外，在前10名內的NBA球員，還有拓荒者一哥里拉德、太陽布克、公鹿米德爾頓以及騎士洛夫。

大坂直美 唯一入榜女性

日本女將大坂直美在2018年奪下生涯首座美網女單冠軍後，身價水漲船高，年收入約5520萬美元（約15.5億台幣）。去年她在《富比世》運動員收入排行榜擠下小威廉絲，成為全球最會賺錢的女運動員，也是這次東奧身價最高的女選手。近期大坂雖飽受心理疾病影響，但即將以地主身分迎來生涯首次奧運，她也期盼把獎牌留在日本。

前北愛爾蘭高爾夫球王麥克羅伊，上屆里約奧運因茲卡病毒缺陣，今年成為奧運菜鳥，令他相當興奮，期盼一圓奧運奪牌夢。由於老虎伍茲、D.強森都未參與東奧，也讓年收入3280萬美元（約9.2億台幣）的麥克羅伊成為這次奧運高爾夫項目中，收入最高選手。

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