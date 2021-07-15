晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

年收門檻7億 東奧10大富豪放榜

2021/07/15 05:30

東奧10大富豪出列

〔記者粘藐云／綜合報導〕每一屆奧運集結了全世界最頂尖的運動員，不乏實力、吸金功力兼具的熱門職業運動選手，今年東京奧運十大富豪排行榜中，大多為NBA、職業網球及高爾夫選手，NBA球星杜蘭特以年收入8010萬美元（約22.4億台幣）高居第1，而前10名之中的女選手，僅有日本網球好手大坂直美。

麥克羅伊。（資料照，今日美國）

杜蘭特居冠 年收22億元

大坂直美。（資料照，法新社）

東京奧運最富有的選手，大多為職業賽事頂尖球星，前10名當中，NBA球星佔了一半，其餘為網球、高爾夫球員。由於奧運足球有參賽年齡限制，超齡選手名額稀少，加上今年還有其他大型國際賽，吸金能力一流的足球巨星，也不打算參與東奧，讓富豪榜成為NBA球星和網壇巨星的天下。

NBA指標球星杜蘭特今年將率領美國男籃隊挑戰4連霸，他是美國隊在2012倫敦奧運、2016里約奧運的奪金班底。已經32歲的他，即便遭遇大傷，都不影響他為國出征的決心，隊友D.格林爆料，要說服杜蘭特退出，比要他加入還難。

身為籃網招牌球星，杜蘭特除了球隊薪資，代言加上投資有成，粗估年收入達8010萬美元，為今年東奧身價最高球員。另外，在前10名內的NBA球員，還有拓荒者一哥里拉德、太陽布克、公鹿米德爾頓以及騎士洛夫。

大坂直美 唯一入榜女性

日本女將大坂直美在2018年奪下生涯首座美網女單冠軍後，身價水漲船高，年收入約5520萬美元（約15.5億台幣）。去年她在《富比世》運動員收入排行榜擠下小威廉絲，成為全球最會賺錢的女運動員，也是這次東奧身價最高的女選手。近期大坂雖飽受心理疾病影響，但即將以地主身分迎來生涯首次奧運，她也期盼把獎牌留在日本。

前北愛爾蘭高爾夫球王麥克羅伊，上屆里約奧運因茲卡病毒缺陣，今年成為奧運菜鳥，令他相當興奮，期盼一圓奧運奪牌夢。由於老虎伍茲、D.強森都未參與東奧，也讓年收入3280萬美元（約9.2億台幣）的麥克羅伊成為這次奧運高爾夫項目中，收入最高選手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。